РФ не сподобався новий мирний план щодо України, – ЗМІ

фото: tsn.ua

Представникам РФ не сподобався мирний план щодо України, який був змінений за підсумками переговорів української та американської сторін у Женеві

Про це повідомляю RegioNews із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, американці мали показати росіянам відредагований документ, основою для якого став 28-пунктний "мирний план" США. Після зустрічі в Женеві його скоротили до 19 пунктів, прибравши низку суперечливих умов.

При цьому, як зазначається, російські посадовці назвали "безперспективним" оновлений план.

Раніше експерт Тарас Загородній, розповів чому "мирні плани" приречені. На його думку, позиція Путіна як була, так і залишається незмінною. Вона базується на двох його публічних виступах – 17 червня 2023 року та 14 червня 2024 року.