У Єрмака заявили, що "мирного плану" з 28 пунктів більше не існує

фото: Bloomberg

Із так званого «мирного плану Трампа», який стосується врегулювання російсько-української війни, вилучили декілька пунктів

Як передає RegioNews, про це повідомив радник глави Офісу президента України Олександр Бевз у Фейсбуці.

"Плану з 28 пунктів у тому вигляді, у якому його всі бачили, більше не існує. Частина пунктів була вилучена, частина – змінена. Жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції", – йдеться у повідомленні.

За його словами, українська та американська сторони обговорили кожен пункт "мирного плану".

Відомо, що остаточні рішення, які торкаються найпроблемніших питань, прийматимуть президенти.

Як повідомлялось, Україна та Сполучені Штати заявили про відчутний прогрес у переговорах щодо мирної угоди. Обидві делегації після зустрічі у Женеві назвали консультації конструктивними та продуктивними.