20 листопада 2025, 22:04

Мирний план США для України: Гончаренко опублікував 28 пунктів документу

20 листопада 2025, 22:04
США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи можливу передачу частини територій Росії, обмеження чисельності ЗСУ та позаблоковість країни. У той же час, план пропонує гарантії безпеки від США та масштабну економічну підтримку для відновлення України

Нардеп Олексій Гончаренко поділилися цими пунктами, передає RegioNews.

Ось основні положення:

1. Безпека та політичний статус України

  • Підтвердження суверенітету України.

  • Україна отримує гарантії безпеки від США, але за певних умов.

  • Конституційне закріплення позаблоковості та відмови від НАТО; НАТО підтверджує, що Україна не стане членом Альянсу.

  • Обмеження чисельності Збройних сил України.

  • Україна залишається без’ядерною державою.

2. Територіальні питання

  • Крим, Донецьк і Луганськ визнаються де-факто російськими.

  • Херсон і Запоріжжя "заморожуються" на лінії зіткнення.

  • Частина територій стає демілітаризованою буферною зоною під контролем Росії.

  • Обидві сторони зобов’язуються не змінювати кордони силою.

3. Військові домовленості

  • НАТО не розміщує війська на території України.

  • Винищувачі НАТО базуються в Польщі.

  • Створення діалогу щодо безпеки між США, НАТО та Росією, включаючи робочу групу США-РФ.

  • Росія юридично зобов’язується не нападати на Україну та Європу.

4. Економічний блок та відбудова України

  • США та Європа запускають великий інвестиційний пакет на відновлення України.

  • 100 млрд доларів заморожених російських активів буде спрямовано на відбудову країни, з яких США отримають 50% прибутку.

  • Європейські країни додають ще 100 млрд доларів.

  • Заморожені російські активи використовуються для спільних американо-російських проектів.

  • Створення Фонду розвитку України для інвестицій в інфраструктуру, ресурси та технології.

5. Росія в світовій системі

  • Поступове зняття санкцій з Росії.

  • Повернення Росії до G8.

  • Довгострокова економічна співпраця між США та Росією.

6. Гуманітарні питання

  • Обмін "всі за всіх", повернення цивільних осіб і дітей.

  • Гуманітарні програми для возз’єднання сімей.

  • Освітні програми, спрямовані на толерантність.

  • Відмова від "нацистської ідеології" як умова виконання.

7. Енергетика та спецоб'єкти

  • Запуск Запорізької АЕС під наглядом МАГАТЕ; електрична енергія ділиться 50/50 між Україною та Росією.

  • США надають допомогу у відновленні української газової інфраструктури.

8. Внутрішні політичні процеси в Україні

  • Проведення виборів через 100 днів після підписання угоди.

  • Повна амністія для всіх учасників війни.

9. Виконання та контроль

  • Угода стає юридично обов’язковою.

  • Контроль за виконанням здійснюватиме "Рада миру", очолювана Дональдом Трампом.

  • Порушення угоди призводить до санкцій.

  • Після підписання угоди негайно припиняється вогонь та здійснюється відведення військ на узгоджені позиції.

Нагадаємо, Україна отримала від Сполучених Штатів новий мирний план, що передбачає конкретні кроки для деескалації конфлікту та відновлення миру на сході країни

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
