Ця справа не зійде нанівець. Не загубиться у стрічках новин. І як ми всі бачимо кожен новий крок з порятунку “свого” спричиняє новий черговий скандал

Ця справа не зійде нанівець. Не загубиться у стрічках новин. І як ми всі бачимо кожен новий крок з порятунку “свого” спричиняє новий черговий скандал

Фото з відкритих джерел

По справі віце-прем'єр-міністра та міністра єдності Олексія Чернишова. Дуже коротко.

Ми були тими журналістами, які одразу почали інформувати суспільство рік тому, коли Олексій Чернишов уникнув обшуків.

Ми були тими журналістами, які одразу два тижні тому почали інформувати суспільство про те, що Чернишов намагається уникнути вручення підозри, залишаючись за кордоном.

Ми не дали цій темі загубитись як і самому топ-посадовцю.

Станом на зараз за інформацією джерел у політичних колах в офісі президента прийнято рішення "не здавати свого”.

Саме тому Чернишов не йде у відставку.

Більше того. Саме тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав листа на Вищий антикорупційний суд, очевидно, здійснюючи тиск на суд, який розглядав питання відсторонення Чернишова з посади. Бо кабінет міністрів "страждатиме” без такого міністра. І це не жарт.

Саме тому заставу "зліпили” з палок і самі знаєте чого. Що спричинило ще одну хвилю резонансу. Адже сто мільйонів за топ-посадовця внесли випадкова людина і випадкова компанія.

Ця справа не зійде нанівець. Не загубиться у стрічках новин. І як ми всі бачимо кожен новий крок з порятунку "свого” спричиняє новий черговий скандал.

Українське суспільство, очевидно, з повагою і розумінням ставиться до того, що під час повномасштабного вторгнення росії не може бути жодних виборів. Але, очевидно, цей час має використовуватись для оборони

держави, а не оборони друзів, міністрів та депутатів.

Бо інакше ми як країна втрачаємо цей час. А ми собі цього з огляду на зовнішню агресію ворога просто не можемо дозволити.

P.S. Дякую НАБУ і САП за роботу