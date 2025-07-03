Скандал із заставою Чернишова: хто насправді вніс 120 мільйонів

фото: Facebook/Олексій Чернишов

Віце-прем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, із одного корупційного скандалу може опинитися у новому. Застава у розмірі 120 мільйонів гривень, яку вносили частинами з 30 червня по 2 липня, викликає підозри щодо можливих зловживань

Про це пише журналіст "Української правди" Михайло Ткач, передає RegioNews.

Зазначається, що знайти легальні джерела для такої великої суми Олексію Чернишову було непросто. Зокрема, його дружина внесла лише 10 мільйонів гривень, тоді як 44 мільйони за топ-посадовця внесла Дарія Бедя.

Журналіст Георгій Шабаев встановив, що Дарія Бедя є директоркою з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management).

За даними реєстру електронних декларацій, у 2024 році пані Бедя орендувала майно у дружини старшого державного інспектора Київської митниці Тараса Швиденка. При цьому сам Швиденко декларує дохід у 196 747 гривень від оренди цього майна.

"Виходить, що Бедя Дарія, яка легко надала віце-премʼєру 44 мільйони гривень для застави, може арендувати майно далеко від новопечерських липок. Або ж в Україні є дві Беді Дарії Суренівни", – зазначає Ткач.

За його словами, правоохоронні органи, які досі не відреагували, мають провести перевірку доходів Дарії Беді.

Окрім того, слід з'ясувати фінансовий стан компанії ТОВ "Форавто тор" із Дніпра, що спеціалізується на продажі автозапчастин, і надала Чернишову заставу у 66 мільйонів гривень — навіть більше, ніж пані Бедя.

Михайло Ткач додав, що на запитання журналістів "Української правди" щодо зв'язків із Дарією Бедею та компанією ТОВ "Форавто тор2 Олексій Чернишов наразі не надав відповіді.

Нагадаємо, заставу за Олексія Чернишова внесли дружина та ще дві компанії, які заперечують свою участь.

Раніше 27 червня Вищий антикорупційний суд призначив міністру запобіжний захід — заставу в розмірі 120 мільйонів гривень. Інші обмеження, як-от носіння електронного браслета та вилучення паспортів, суд відхилив.

Окрім того, 2 липня ВАКС відмовився задовольнити клопотання прокурорів про відсторонення Олексія Чернишова від займаної посади.

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