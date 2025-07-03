фото: Facebook/Алексей Чернышев

Вице-премьер-министр – министр национального единства Алексей Чернышев, из одного коррупционного скандала может оказаться в новом. Залог в размере 120 миллионов гривен, вносимый частями с 30 июня по 2 июля, вызывает подозрения относительно возможных злоупотреблений

Об этом пишет журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, передает RegioNews.

Отмечается, что найти легальные источники для столь крупной суммы Алексею Чернышеву было непросто. В частности, его жена внесла лишь 10 миллионов гривен, тогда как 44 миллиона за топ-чиновника внесла Дарья Бедя.

Журналист Георгий Шабаев установил, что Дария Бедя является директором по маркетингу группы компаний DIM (Development Investment Management).

По данным реестра электронных деклараций, в 2024 году госпожа Бедя арендовала имущество у жены старшего государственного инспектора Киевской таможни Тараса Швиденко. При этом сам Швиденко декларирует доход в 196 747 гривен от аренды этого имущества.

"Получается, что Бедя Дария, которая легко предоставила вице-премьеру 44 миллиона гривен для залога, может арендовать имущество вдали от новопечерских липок. Или в Украине есть две Беди Дарии Суреновны", - отмечает Ткач.

По его словам, правоохранительные органы, которые до сих пор не отреагировали, должны провести проверку доходов Дарии Беди.

Кроме того, следует выяснить финансовое состояние компании ООО "Форавто тор" из Днепра, специализирующейся на продаже автозапчастей, и предоставила Чернышеву залог в 66 миллионов гривен - даже больше, чем госпожа Бедя.

Михаил Ткач добавил, что на вопросы журналистов "Украинской правды" о связях с Дарией Бедею и компанией ООО "Форавто тор" Алексей Чернышев пока не дал ответа.

Напомним, залог за Алексея Чернышева внесли жена и еще две компании, отрицающие свое участие.

Ранее 27 июня Высший антикоррупционный суд назначил министру меру пресечения — залог в размере 120 миллионов гривен. Другие ограничения, такие как ношение электронного браслета и изъятие паспортов, суд отклонил.

Кроме того, 2 июля ВАКС отказался удовлетворить ходатайство прокуроров об отстранении Алексея Чернышева от занимаемой должности.

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