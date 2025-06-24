Дивлюся на пташенят з гнізда Зеленського, і в мене з’являється все більше запитань
Дивлюся на пташенят з гнізда Зеленського, яких Володимир Олександрович привів у владу, і в мене з’являється все більше запитань.
Голова Фонду Держмайна Сенниченко Дмитро отримав підозру у корупції. Підозрюваний в афері на 10 мільярдів. Втік з України. Став головою Фонду Держмайна у 2019 році.
Голова Нацбанку Кирило Шевченко отримав підозру у корупції. Йдеться про схему виведення 206 мільйонів гривень упродовж 2014-2019 років. Став головою Нацбанку у 2020 році.
Голова Антимонопольного комітету Кириленко Павло отримав 2 підозрм. Першу за незаконне збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020-2023 роки. Другу підозру він отримав теж за недекларуванні майна у 2024 році. Також повідомлено про підозру його дружині у пособництві в незаконному збагаченні. Втекти не може. Поки що.
Міністр агрополітики Микола Сольський отримав підозру у незаконному заволодінні державною землею в період 2017-2021 років.
Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - Міністр юстиції України Ольга Стефанішина обвинувачена у справі по розкраданню коштів державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем. До речі, сьогодні в неї чергове судове засідання по цій справі.
І нарешті віцепрем’єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру від НАБУ і САП у зловживаннях та одержанні неправомірної вигоди, коли був на посаді міністра Мінрегіону. У провадженні вже отримали підозри колишній радник Чернишова на посаді міністра регіонального розвитку Максим Горбатюк, екс-державний секретар Мінрегіону Василь Володін, забудовник Сергій Копистира. Після гучного скандалу і розголосу та під тиском деяких людей Чернишов вимушений був повернутися в Україну. Каже по власній волі. Віримо. Вчора отримав підозру в НАБУ.
А ще можна перераховувати десятками різних "слуг народу", заступників міністрів, голів департаментів СБУ та Міноборони, заступників Генпрокурора та Голови ДБР, які отримали підозри в корупції чи незаконному збагаченні або по яких вийшли розслідування з фактами їх зловживань владою. Вибачте, а це точно представники влади чи члени організованого злочинного угрупування? Бо в мене остаточної відповіді немає. Підозра це ще не вирок, але чи нормально, що така кількість високопосадовців Зеленського замазані корупційними справами?