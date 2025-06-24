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Борислав Береза український політик, громадський діяч, фігурант антикорупційних розслідувань, колишній народний депутат України VIII скликання, з кінця лютого по кінець грудня 2014 року — речник «Правого сектора». info@regionews.ua
24 червня 2025, 13:47

Дивлюся на пташенят з гнізда Зеленського, і в мене з’являється все більше запитань

24 червня 2025, 13:47
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Підозра це ще не вирок, але чи нормально, що така кількість високопосадовців Зеленського замазані корупційними справами?
Підозра це ще не вирок, але чи нормально, що така кількість високопосадовців Зеленського замазані корупційними справами?
Ілюстративне фото
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Дивлюся на пташенят з гнізда Зеленського, яких Володимир Олександрович привів у владу, і в мене з’являється все більше запитань.

Голова Фонду Держмайна Сенниченко Дмитро отримав підозру у корупції. Підозрюваний в афері на 10 мільярдів. Втік з України. Став головою Фонду Держмайна у 2019 році.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко отримав підозру у корупції. Йдеться про схему виведення 206 мільйонів гривень упродовж 2014-2019 років. Став головою Нацбанку у 2020 році.

Голова Антимонопольного комітету Кириленко Павло отримав 2 підозрм. Першу за незаконне збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020-2023 роки. Другу підозру він отримав теж за недекларуванні майна у 2024 році. Також повідомлено про підозру його дружині у пособництві в незаконному збагаченні. Втекти не може. Поки що.

Міністр агрополітики Микола Сольський отримав підозру у незаконному заволодінні державною землею в період 2017-2021 років.

Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - Міністр юстиції України Ольга Стефанішина обвинувачена у справі по розкраданню коштів державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем. До речі, сьогодні в неї чергове судове засідання по цій справі.

І нарешті віцепрем’єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру від НАБУ і САП у зловживаннях та одержанні неправомірної вигоди, коли був на посаді міністра Мінрегіону. У провадженні вже отримали підозри колишній радник Чернишова на посаді міністра регіонального розвитку Максим Горбатюк, екс-державний секретар Мінрегіону Василь Володін, забудовник Сергій Копистира. Після гучного скандалу і розголосу та під тиском деяких людей Чернишов вимушений був повернутися в Україну. Каже по власній волі. Віримо. Вчора отримав підозру в НАБУ.

А ще можна перераховувати десятками різних "слуг народу", заступників міністрів, голів департаментів СБУ та Міноборони, заступників Генпрокурора та Голови ДБР, які отримали підозри в корупції чи незаконному збагаченні або по яких вийшли розслідування з фактами їх зловживань владою. Вибачте, а це точно представники влади чи члени організованого злочинного угрупування? Бо в мене остаточної відповіді немає. Підозра це ще не вирок, але чи нормально, що така кількість високопосадовців Зеленського замазані корупційними справами?

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