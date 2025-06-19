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Державне бюро розслідувань завдало відчутних ударів по корупціонерах, які наживаються на війні та підривають обороноздатність країни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Зокрема відомство викрило низку масштабних злочинів, що свідчать про системний характер зловживань у критичних сферах.

"Зібрані факти демонструють важливу роль ДБР у захисті оборонного та економічного потенціалу держави, забезпеченні прозорості у використанні бюджетних коштів та невідворотності відповідальності для корумпованих посадовців", - йдеться у повідомленні.

Лише цього тижня детективи виявили зловживання у військовій сфері, через які держава втратила понад 137 мільйонів гривень.

Серед задокументованих фактів:

масштабні схеми розкрадання коштів, виділених на харчування військових;

втрата продуктів через службову недбалість;

закупівлі неякісної техніки та товарів військового призначення;

махінації з виплатами та преміями для бійців;

привласнення пального;

приховування випадків самогубства військовослужбовців.

За результатами слідчих дій повідомлено про підозру 27 особам, серед яких — військові посадовці та представники комерційних структур.

Інфографіка: ДБР

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру екснардепу у несплаті податків на понад 4 млрд грн.