Зеленський лідирує в президентському рейтингу, але конкуренти наздоганяють - "Социс"

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Якби в Україні найближчої неділі відбувалися президентські вибори, то чинний глава держави Володимир Зеленський отримав би більшість голосів, проте розрив між ним та п'ятим президентом України Петром Порошенком скоротився до 6%

Про це свідчать результати опитування, проведеного центром "СОЦИС", передає RegioNews.

При цьому розрив між Зеленським та Порошенком у другому турі виборів становив би менше ніж 8%,

Згідно з оприлюдненими результатами дослідження, підтримати Зеленського на президентських виборах готові 18,6% українців, Порошенка - 12,6%. На третьому місці у рейтингу лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко - 8,2%, на четвертому - лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з підтримкою 7,8% опитаних. Інші запропоновані респондентам кандидати отримали менше ніж 5% підтримки. При цьому варіант "за жодного з кандидатів" обрали 14,1% опитаних.

Якби другий тур президентських виборів за участю Зеленського та Порошенка відбувався найближчим часом, Зеленський отримав би 53,9% голосів тих, хто вже визначився з вибором (29,9% від загальної кількості респондентів). Підтримка Порошенка становила б 46,1% серед тих, хто визначився з вибором (25,6% від загальної кількості респондентів).

Опитування проводилося з 29 жовтня до 4 листопада 2021 року на всій території України, крім АР Крим та непідконтрольної українській владі частини Донецької та Луганської областей. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Загалом було опитано 2000 респондентів.

Опитування проводилося методом телефонного інтерв'ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/-2,4%.

Як повідомлялося, за Зеленського готові голосувати чверть виборців, які визначилися.

Разом з тим, Зеленський очолив антирейтинг українських політиків.