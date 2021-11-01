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01 листопада 2021, 08:29 11

ЦВК оголосила підсумкову явку на довиборах у Раду

01 листопада 2021, 08:29 11
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Фото: з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія повідомила про підсумкову явку на проміжних виборах народних депутатів - вона склала 21,39% в окрузі 184 в Херсонській області та 25,57% в окрузі 197 в Черкаській області

Як передає RegioNews, про це йдеться у даних ЦВК.

У Центрвиборчкомі нагадали, що під час виборів народних депутатів України 21 липня 2019 явка виборців в окрузі 184 склала 45,96%, а в окрузі 197 - 52,01%.

У комісії повідомили, що за інформацією, отриманою від окружних виборчих комісій, голосування на виборчих дільницях проходило спокійно, вільно, демократично і відповідно до вимог виборчого законодавства.

Надзвичайні події та значні порушення, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня голосування не зафіксовані", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 жовтня пройшли вибори у двох областях та м.Харкові. Зокрема, в Херсонській та Черкаській областях проходили проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 і 197, а жителі Харкова обирали міського голову.

У Комітеті виборців України назвали основні порушення, які зафіксували спостерігачі організації під час проведення виборів у місті Харкові та на Черкащині й Херсонщині.

ЦВК вибори голосування виборці область

 
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