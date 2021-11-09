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09 ноября 2021, 14:26 9

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, но конкуренты догоняют - "Социс"

09 ноября 2021, 14:26 9
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Фото из открытых источников
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Если бы в Украине в ближайшее воскресенье проходили президентские выборы, то действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы большинство голосов, однако разрыв между ним и пятым президентом Украины Петром Порошенко сократился до 6%

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "СОЦИС", передает RegioNews.

При этом разрыв между Зеленским и Порошенко во втором туре выборов составил бы менее 8%,

Согласно обнародованным результатам исследования, поддержать Зеленского на президентских выборах готовы 18,6% украинцев, Порошенко - 12,6%. На третьем месте в рейтинге лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко - 8,2%, на четвертом - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с поддержкой 7,8% опрошенных. Другие предложенные респондентам кандидаты получили менее 5% поддержки. При этом вариант "ни за одного из кандидатов" выбрали 14,1% опрошенных.

Если бы второй тур президентских выборов с участием Зеленского и Порошенко проходил в ближайшее время, Зеленский получил бы 53,9% голосов тех, кто уже определился с выбором (29,9% от общего количества респондентов). Поддержка Порошенко составила бы 46,1% среди тех, кто определился с выбором (25,6% от общего количества респондентов).

Опрос проводился с 29 октября до 4 ноября 2021 года на всей территории Украины, кроме АР Крым и неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и разделения на области. Всего было опрошено 2000 респондентов.

Опрос проводился методом телефонного интервью CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/-2,4%.

Как сообщалось, за Зеленского готовы голосовать четверть определившихся избирателей.

Вместе с тем, Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков.

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