Наприкінці жовтня до парламенту могли б потрапити до 9 партій – опитування

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Якби вибори до Верховної ради відбулися наприкінці жовтня 2021 року, то до парламенту могли б потрапити до 9 партій

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.

Рейтинг партій очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 20,4% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 15,8%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,0%, "Батьківщина" – 10,9%. Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, партію "Сила і честь" підтримують 6,4%, партію Мураєва "Наші" – 6,3%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5,3, - йдеться в результатах опитування.

Радикальну партію підтримує – 4,8%, "УДАР Віталія Кличка" – 4,2%, партію Шарія – 3,8%, ВО "Свобода" – 2,9%, партію "Голос" – 2,2%, партію "Самопоміч" – 1,9%.

Опитування проводилося 21-23 жовтня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). В опитуванні взяли участь 2,5 тис. українців старше 18 років з усіх областей України, за виключенням тимчасово окупованих територій. Репрезентативність з довірчою імовірністю 0,95 не більше 2,0.

Як повідомлялося, у середині жовтня 2021 року українці хотіли бачити в Раді чотири партії.

Учора стало відомо, що Зеленський очолив антирейтинг українських політиків.