На Одещині не змогли провести вибори через брак коштів на друк бюлетенів

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В Одеській області не змогли провести вибори депутатів та голови Кароліно-Бугазької об'єднаної територіальної громади, оскільки не було коштів на друк бюлетенів

Як пише RegioNews з посиланням на "Суспільне", таке рішення ухвалила місцева виборча комісія.

У день виборів перед відкриттям дільниць у селі Кароліно-Бугаз та селищі Затока виборча комісія ухвалила рішення визнати вибори такими, що не відбулися. На дверях прикріпили відповідну ухвалу. Голова виборчої комісії Олексій Байрак розповів, що причиною стала відсутність коштів у бюджеті громади на друк виборчих бюлетенів.

"Сільська рада не затвердила наш кошторис та не здійснила фінансування виборчого процесу, тому ми не змогли укласти договір на друкування бюлетенів. Без бюлетенів, звичайно, жодні вибори пройти не можуть, тому комісія сьогодні зранку прийняла рішення визнати вибори такими, що не відбулися", — сказав він.

Для участі у виборах зареєструвався 141 кандидат у депутати та 11 кандидатів на посаду керівника громади.

Зазначимо, 30 жовтня 2020 року Одеський окружний адмінсуд визнав незаконними результати виборів голови Кароліно-Бугазької селищної ради та скасував ухвалу територіальної виборчої комісії про визнання Андрія Апанасенка сільським головою.

Нагадаємо, сьогодні пройшли вибори у двох областях та м.Харкові. Зокрема, в Херсонській та Черкаській областях відбулися проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 і 197, а жителі Харкова обирали міського голову.

У Комітеті виборців України назвали основні порушення, які зафіксували спостерігачі організації під час проведення виборів у місті Харкові та на Черкащині й Херсонщині.