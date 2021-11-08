Зеленський не планує писати радіодиктант національної єдності
Президент України Володимир Зеленський завтра не буде писати радіодиктант національної єдності
Про це повідомили в Офісі Президента, передає RegioNews з посиланням на УНН.
У Глави держави на ранок заплановані інші заходи.
У Президента завтра вранці інші заходи, - повідомили в ОП.
Про які заходи мова - в Офісі не уточнили.
Довідково. В Україні 21-й радіодиктант національної єдності відбудеться 9-го листопада. Він розпочнеться о 10:30. Час для надсилання готового тексту — астрономічна доба. Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001 (важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада), електронного - на електронну пошту: [email protected] Після оприлюднення диктанту на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11:00 електронні листи не прийматимуть.
Як повідомлялося, від 16 липня в Україні почали діяти нові мовні правила.
Тим часом державні театри не дотримуються мовного законодавства.
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