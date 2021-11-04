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04 листопада 2021, 20:46 912

Активісти "Правого сектору" пікетували Офіс президента

04 листопада 2021, 20:46 912
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Фото Цензор.НЕТ
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"Правий сектор" провів акцію під ОПУ з вимогою притягнення до відповідальності винних у вбивстві активіста Олександра Іваніни у Сумах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, передає RegioNews.

Мітингувальники прийшли під будівлю ОПУ у центрі Києва з червоно-чорними прапорами, а також плакатами з гаслами: "Кримінал та тітушня оплот реваншу", "Розслідуйте вбивство Іваніни", "Харків – ЛНР-2?", "Дніпро – ДНР-2?", "Вчора Крим і Донбас, сьогодні Суми, завтра Дніпро?" та ін.. Вони розгорнули банер із написом: "Зупинимо повзучу окупацію!". Вони також озвучили у мікрофон свої вимоги.

Замовне вбивство активіста "Правого сектору" у Сумах є результатом злиття криміналітету з правоохоронними органами та місцевою владою. Це явище є масштабним, і загрожує не лише ближнім регіонам, але й стабільності та територіальній цілісності усієї держави. Після Майдану та втрати позицій у 2014 році, сьогодні вони знову відчувають себе господарями на нашій землі. Їхнім завдання є підготовка до заколоту на непідконтрольних центральній владі територіях. Наступним після Сум може стати Дніпро. Не менша загроза є в Одесі, Харкові та інших прикордонних регіонах, — заявили організатори акції.

Вони оголосили вимоги Володимиру Зеленському: розслідування вбивства у Сумах, виявлення агентів впливу Росії на місцях, очищення найближчого оточення президента.

Як повідомлялося, вчора "Правий сектор" планував пікетувати Офіс Зеленського.

Нагадаємо, 28 жовтня у Сумах поруч з власною автівкою застрелили активіста "Правого сектора".

Офіс президента розслідування Правий сектор акції протесту пікет

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