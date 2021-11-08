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08 ноября 2021, 19:21 1

Зеленский не планирует писать радиодиктант национального единства

08 ноября 2021, 19:21 1
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский завтра не будет писать радиодиктант национального единства

Об этом сообщили в Офисе Президента, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

У главы государства на утро запланированы другие мероприятия.

У Президента завтра утром другие мероприятия, - сообщили в ОП.

О каких мероприятиях речь - в Офисе не уточнили.

Справочно. В Украине 21-й радиодиктант национального единства состоится 9-го ноября. Он начнется в 10:30. Время для отправки готового текста — астрономические сутки. Работы будут принимать онлайн и офлайн. Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001 (важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября), Электронное - на электронную почту: [email protected] После обнародования диктанта на сайте UA: Украинское радио 11 ноября в 11:00 электронные письма принимать не будут.

Как сообщалось, с 16 июля в Украине начали действовать новые языковые правила.

Между тем государственные театры не соблюдают языковое законодательство.

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