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16 липня 2021, 08:55 119

В Україні почали діяти нові мовні правила: що змінилося

16 липня 2021, 08:55 119
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Рixabay
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В Україні з 16 липня поширювати і демонструвати фільми можна лише державною мовою

Про це пише RegioNews з посиланням на ВВС.

Так, фільми та серіали, створені іноземною мовою, мають бути дубльовані або озвучені українською. Сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі, не може перевищувати 10% сумарної тривалості всіх реплік у стрічці. Це стосується і фільмів, які демонструють на телебаченні.

Також з 16 липня всі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи мають проводитися державною мовою. Так само українською мають послуговуватися і ведучі цих заходів. А виступи осіб, які не володіють українською, мають супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом.

Винятком може бути лише окрема пісня чи фонограма.

Крім того, з 16 липня оголошення, афіші, постери, буклети інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи і вхідні квитки на них мають виготовлятися державною мовою.

З-поміж цього, з 16 липня українські видавці зобов'язані видавати державною мовою не менше половини усіх виданих упродовж року книжок, а книгарні - мати у продажу не менше 50% книжок українською мовою.

Нагадаємо, днями КСУ визнав мовний закон конституційним.

Україна мова закон фільм правила

 
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