Конотоп п’яту добу без світла: уряд доручив терміново відновити електропостачання

Фото ілюстративне

У Конотопі на Сумщині п’яту добу немає електропостачання після російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури. Також уряд має забезпечити місто дизельним пальним для роботи альтернативних джерел живлення

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews .

Корецький доручив Міністерству енергетики та НЕК "Укренерго" терміново розібратися в ситуації й відновити подачу електроенергії.

"Щойно говорив із міським головою Конотопа щодо ситуації в місті. Після російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури місто п’яту добу без світла", — написав Сергій Корецький.

За його словами, критична інфраструктура Конотопа наразі працює на резервних джерелах живлення. У місті також розгорнули пункти незламності.

Прем’єр-міністр доручив Міністерству енергетики спільно з НЕК "Укренерго" терміново опрацювати ситуацію та якнайшвидше відновити електропостачання.

Окремо уряд має вже сьогодні забезпечити Конотоп необхідним запасом дизельного пального. Воно потрібне для роботи котельні та водоканалу, які використовують альтернативні джерела живлення.

Нагадаємо, протягом доби російські війська 50 разів обстріляли 26 населених пунктів у 14 громадах Сумщини. Поранення дістали двоє мирних жителів.