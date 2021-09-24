Державні театри не дотримуються мовного законодавства - мовний омбудсмен

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Про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена, передає RegioNews.

Із 16 липня 2021 року набула чинності 23 стаття закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова. Публічне виконання та/або публічний показ театральної вистави іншою мовою в державному чи комунальному театрі має супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Офіс уповноваженого проаналізував стан виконання відповідної норми сімома театрами, що належать до сфери управління Мінкультури. Щоправда, додається, що інформація, надана Міністерством культури та інформаційної політики України, охоплює 8 місяців поточного року і містить дані, зокрема, за період, коли згадана норма ще не набула чинності

Зокрема, станом на 1 вересня 2021 року повністю проводилися вистави державною мовою лише у двох театрах: Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка (Київ), у якому всі 309 вистав були виконані українською, і Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької (Львів), де всі 306 вистав були виконані українською.

Три національні театри дотримуються норми закону про те, що показ театральної вистави іншою мовою має супроводжуватися перекладом на державну мову за допомогою субтитрів, звукового перекладу або іншим способом.

У Національному академічному театрі опери та балету України імені Т. Г. Шевченка (Київ) із 132 вистав 89 виконувалися державною мовою, 43 - іншою мовою і були перекладені державною за допомогою субтитрів, звукового перекладу або іншим способом.

У Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької зі 107 вистав 19 - державною мовою, інші 88 були перекладені.

У Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки (Київ) 16 вистав були виконані державною мовою, іншою мовою з перекладом на державну - 318.

Водночас в Одеському національному академічному театрі опери та балету три вистави виконувалися державною мовою, 102 - іншою, і лише 45 - перекладені на державну мову.

У Харківському національному академічному театрі опери та балету імені Лисенка з 49 вистав, виконаних недержавною мовою, лише 19 були перекладені.

Як повідомлялося, мовний омбудсмен закликав запровадити санкції РНБО проти найбільших українських телеканалів.

Раніше у Дніпропетровській області суд скасував регіональний статус російської мови.