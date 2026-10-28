19:06  28 жовтня
У Києві керівницю компанії засудили до 8 років за привласнення 4 млн грн
15:57  28 жовтня
На Білоцерківщині вилучили понад 50 кг канабісу та 209 рослин конопель
14:52  28 жовтня
Єва Мішалова вперше розповіла, як намагалася врятувати викраденого хлопця на Балі
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2026, 22:30

Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: п’ятеро поранених

28 жовтня 2026, 22:30
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині 28 жовтня внаслідок російських атак поранень дістали п’ятеро людей, серед них 15-річний хлопець. Російські війська понад 40 разів атакували чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.

У Павлограді пошкоджені об’єкти інфраструктури, багатоквартирні будинки та гаражі. До лікарні доправили 15-річного хлопця. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударами опинилися райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватні будинки, адміністративна будівля, складське приміщення та магазин. Поранень дістали 54-річна жінка та 62-річний чоловік. Вони лікуються амбулаторно.

У Синельниківському районі російські війська атакували Миколаївську громаду. Пошкоджені автозаправна станція та автомобіль. До лікарні у важкому стані госпіталізували 73-річного чоловіка. Ще одного постраждалого, 40-річного чоловіка, доправили до медзакладу в стані середньої тяжкості.

У Кам’янському районі росіяни били по інфраструктурі П’ятихатської громади. Там виникли пожежі.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 20 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали 14 людей, зокрема 4-річний хлопчик.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
росіяни Дніпропетровська область поранені атака
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
На Сумщині під час розмінування загинули двоє саперів ДСНС
28 жовтня 2026, 22:56
Конотоп п’яту добу без світла: уряд доручив терміново відновити електропостачання
28 жовтня 2026, 22:18
Відключення світла 29 жовтня: графіки та час обмежень
28 жовтня 2026, 21:58
На Київщині постачальник електроенергії має повернути громаді майже 1,5 млн грн
28 жовтня 2026, 21:11
Землі полігонів, ділянки біля кордону та оборонні закупівлі: суди задовольнили позови на 60 млрд грн
28 жовтня 2026, 20:55
У Києві судитимуть іноземця за пограбування в парку "Нивки"
28 жовтня 2026, 20:11
В Олешках розміновують маршрути для гуманітарної місії, — Лубінець
28 жовтня 2026, 19:52
У Києві керівницю компанії засудили до 8 років за привласнення 4 млн грн
28 жовтня 2026, 19:06
На Полтавщині судитимуть екскерівника ансамблю за сексуальні злочини
28 жовтня 2026, 18:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »