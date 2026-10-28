Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: п’ятеро поранених

Фото: Дніпропетровська ОВА

На Дніпропетровщині 28 жовтня внаслідок російських атак поранень дістали п’ятеро людей, серед них 15-річний хлопець. Російські війська понад 40 разів атакували чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews .

У Павлограді пошкоджені об’єкти інфраструктури, багатоквартирні будинки та гаражі. До лікарні доправили 15-річного хлопця. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударами опинилися райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватні будинки, адміністративна будівля, складське приміщення та магазин. Поранень дістали 54-річна жінка та 62-річний чоловік. Вони лікуються амбулаторно.

У Синельниківському районі російські війська атакували Миколаївську громаду. Пошкоджені автозаправна станція та автомобіль. До лікарні у важкому стані госпіталізували 73-річного чоловіка. Ще одного постраждалого, 40-річного чоловіка, доправили до медзакладу в стані середньої тяжкості.

У Кам’янському районі росіяни били по інфраструктурі П’ятихатської громади. Там виникли пожежі.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 20 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали 14 людей, зокрема 4-річний хлопчик.