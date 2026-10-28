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28 жовтня 2026, 21:58

Відключення світла 29 жовтня: графіки та час обмежень

28 жовтня 2026, 21:58
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Фото з відкритих джерел
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У четвер, 29 жовтня, у частині областей України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. Обмеження діятимуть із 06:00 до 23:59

Про це повідомили в Укренерго, передає RegioNews.

Для побутових та інших категорій споживачів передбачені погодинні відключення обсягом від 1,5 до 2,5 черги. Для промислових споживачів у цей самий період діятимуть графіки обмеження потужності.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

Енергетики попереджають, що через обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачам радять стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу — обленерго — у своїх регіонах.

Також українців закликають ощадливо використовувати електроенергію в години, коли вона є за графіком.

Нагадаємо, що російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України.

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