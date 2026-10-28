На Білоцерківщині вилучили понад 50 кг канабісу та 209 рослин конопель

Фото: Київська обласна прокуратура

На Білоцерківщині правоохоронці викрили чотирьох чоловіків, яких підозрюють у незаконному вирощуванні конопель і зберіганні канабісу для подальшого збуту. За даними слідства, рослини вирощували серед посівів кукурудзи, а зібраний урожай сушили за місцем проживання одного з фігурантів

Про це повідомила Білоцерківська окружна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, упродовж липня-жовтня 2026 року четверо місцевих жителів за попередньою змовою вирощували коноплі на полях Білоцерківського району, маскуючи їх серед кукурудзи.

Під час обшуку однієї із земельних ділянок правоохоронці виявили та вилучили 209 рослин конопель.

Крім того, за місцем проживання одного з підозрюваних сушили вже зібраний урожай. Під час обшуків загалом вилучили понад 50 кілограмів канабісу, який, за версією слідства, зберігали для подальшого продажу.

Усіх чотирьох чоловіків затримали. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Чоловікам інкримінують незаконний посів і вирощування конопель, а також незаконне зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах із метою збуту — за ч. 2 ст. 310 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Санкція найтяжчої з інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, із середини вересня ДБР проводить масштабну спецоперацію "Стоп трафік" проти незаконного обігу наркотиків, зброї та боєприпасів. Наразі в її межах відпрацьовуються матеріали 26 кримінальних проваджень.