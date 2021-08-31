Коли Зеленського можна буде назвати справжнім патріотом

Зеленський та його зелені технологи хочуть видаватись патріотами

Зеленський та його зелені технологи хочуть видаватись патріотами

Багато вже про це було написано і сказано останні два тижні...але є одне але:

Зеленський навіть на 10% не стане патріотом до того моменту поки не перестане чіпати українську мову. Ба більше, поки він не почне її розвивати та зробить це державною політикою.

Найголовніше питання до Зеленського:

Чому саботується Закон про мову?

Та тому, що так сказали з Банкової. Тому що так хочуть олігархи. Тому що "Квартал" хоче торгувати з Росією в час війни.

Ви розумієте, що не може бути патріотом людина на посаді президента, яка сама ж дозволяє порушувати Закон.

З 16 липня всі фільми та серіали мали б бути УКРАЇНСЬКОЮ за ЗАКОНОМ. Але він відверто саботується не просто олігархічнимм телеканалами, а й зі згоди ОП.

От лише коли Закон буде виконуватись, коли влада все буде робити для розвитку мови держави Україна, тоді Зеленський зможе хоча б на пару % вважатись патрітом, а не банальним хамелеоном під обставини.