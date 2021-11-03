Заступником Єрмака стане колишній топ-менеджер Ахметова - ЗМІ

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Замість Юлії Свириденко, кандидатуру якої прем'єр подав на посаду першого віцепрем'єра - міністра економіки, заступником голови Офісу президента буде колишній гендиректор "Запоріжсталі", яка входить до складу групи СКМ Ріната Ахметова Ростислав Шурма

Як пише RegioNews з посиланням на Економічну правду відповідне рішення вже ухвалено.

"Це рішення вже прийнято. Як тільки почали говорити, що Юля піде у Кабмін - відразу Єрмак вирішив перевести сюди Ростика", - зазначило джерело видання.

Наразі Свириденко є заступницею очільника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Ростислав Шурма - колишній гендиректор заводу "Запоріжсталь" (2012 - 2019), який входить до групи "Метінвест" РІната Ахметова.

Також Шурма працював фінансовим директором Макіївського металургійного заводу ("Метінвест"), заступником директора металургійного дивізіону "Метінвест".

Був членом наглядової ради Маріупольського металургійного комбінату ("Метінвест"), головою наглядової ради заводу "Промет" (Болгарія, "Метінвест"), членом ради директорів "Метінвест-Траметал" (Італія).

Був головою Запорізької регіональної організації партії "Опозиційний блок".

У травні 2021 року його призначили членом наглядової ради "Укроборонпрому".