Єва Мішалова вперше розповіла, як намагалася врятувати викраденого хлопця на Балі

Єва Мішалова та Василь Тимошенко. Скриншот з відео

Українська блогерка Єва Мішалова вперше докладно розповіла про викрадення та вбивство свого хлопця Ігоря Комарова на індонезійському острові Балі

Про пережите Мішалова розповіла в інтерв’ю Василю Тимошенку, передає RegioNews.

За словами блогерки, вони з Ігорем прилетіли на Балі у січні. Поїздка на індонезійський острів була її давньою мрією. Пара проводила багато часу разом, а Комаров вирішив здійснити власне бажання – навчитися їздити на мотоциклі.

Останнього дня, коли Єва бачила хлопця, він вирушив на заняття з їзди. За її словами, тренування відбувалося за межами готелю, де чоловік мав відпрацьовувати повороти.

Згодом він перестав відповідати на повідомлення, а дівчина отримала голосові повідомлення з невідомого номера.

"Котику, я тебе люблю, не хвилюйся, не виходь з номеру й не йди до поліції", – пригадала Мішалова слова, які, за її твердженням, передав їй Ігор.

Після цього їй почали надсилати відео з викраденим чоловіком.

$10 мільйонів і відео катувань: як Єва намагалася врятувати хлопця

Як розповіла блогерка, майже тиждень невідомі вимагали гроші та надсилали відео з Ігорем. Вона намагалася знайти спосіб повернути коханого, навіть якщо він був би у важкому стані.

Мішалова звернулася до місцевої поліції, однак, за її словами, правоохоронці здавалися їй незацікавленими у справі та ставили запитання, які вона вважала недоречними.

Водночас, як стверджує дівчина, на місці вже були можливі докази злочину – кепка, стяжки для рук і кросівки Ігоря.

За словами Єви, викрадачі вимагали 10 мільйонів доларів, але не пояснювали, куди переказувати гроші та як організувати їх передавання.

"Якби ми знали, що Ігор точно тоді повернеться, то ми б все продали", – розповіла блогерка.

Вона додала, що була готова продати власні речі та нерухомість, аби зібрати необхідну суму.

Чоловіки в шоломах і підозри щодо інструктора: версія Мішалової

Мішалова також заявила, що приблизно за три тижні до викрадення вони з Ігорем помічали чоловіків у шоломах, які, за її припущенням, могли стежити за парою в різних місцях.

Окремо блогерка висловила підозри щодо інструктора з їзди на мотоциклі на ім’я Роман. Вона припускає, що він міг бути причетним до викрадення, оскільки, за її словами, після інциденту звернувся до поліції, надав номер телефону, який вона вважає неправдивим, і вилетів до Таїланду.

"Це все Роман. Він поїхав уперед, щоб не брати участь, коли Ігоря забирали", – заявила Мішалова.

За словами Єви, до розслідування долучилися правоохоронці, а також ізраїльські служби. Вона зізналася, що до останнього вірила, що Ігоря вдасться знайти.

Таємна допомога ЗСУ та чутки про ворогів: що блогерка розповіла про Ігоря

Після поширення відео з викраденим чоловіком у медіа Мішалова повернулася до Києва. За її словами, психіатр призначив їй транквілізатори.

Блогерка також заперечила припущення про те, що Ігор міг мати ворогів або займатися нелегальним бізнесом. Вона стверджує, що він вів звичайне життя та таємно допомагав Збройним силам України.

Крім того, Мішалова відкинула закиди щодо публікації фотографій і відео з геолокаціями в режимі реального часу. За її словами, контент вона викладала не одразу після знімання.

Єва заявила, що сподівається на встановлення всіх обставин злочину та покарання винних.

Що відомо про викрадення українця Ігоря Комарова на Балі

20 лютого в мережі з'явилася інформація про нібито викрадення двох громадян України на острові Балі вихідцями з Чечні з вимогою викупу у 10 мільйонів доларів.

Журналіст Віталій Глагола із посиланням на поінформовані джерела повідомив, що йдеться про Єрмака Петровського та Ігоря Комарова – синів осіб, яких називають кримінальними авторитетами з Дніпра.

За його словами, Петровському нібито вдалося втекти, тоді як Комаров, за непідтвердженими даними, залишався у викрадачів. Його катували і вимагали за нього 10 мільйонів доларів викупу.

За інформацією джерел, викрадення могло статися через фотографію з геолокацією, яку опублікувала в соціальних мережах дівчина потерпілого, блогерка Єва Мішалова.

Пізніше в інтернеті з’явилися відеозаписи, на яких чоловік, схожий на Ігоря Комарова, буцімто визнає свою участь у так званих "дніпровських офісах". У записах він стверджував, що за безпеку цих офісів відповідав Олександр Петровський (Нарік), отримуючи за це по 15 тисяч доларів щомісяця з кожного офісу.

Згодом на пляжі Кетевел в окрузі Гіаньяр (Балі) знайдено розчленовані людські останки – голову, частини тулуба, ноги та внутрішні органи. Експертиза підтвердила, що овни належали Комарову.

Як відомо, наразі встановлено сімох підозрюваних. Серед них – громадяни України, Росії, Казахстану та Нігерії. Відомо, що більшість фігурантів втекли за кордон. Водночас громадянина Нігерії затримали імміграційні служби за використання підробленого паспорта.

До розшуку причетних вже долучився Інтерпол. Правоохоронці координують міжнародні зусилля, щоб встановити місцеперебування підозрюваних та притягнути їх до відповідальності.