Резніков передбачає, що не працюватиме далі в Українській делегації в ТКГ

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Колишній віце-прем’єр-міністр — міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков припускає, що не буде брати участь у роботі української делегації в ТКГ

Про це Олексій Резніков сказав, відповідаючи на запитання нардепів у ВР, передє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Резніков не знає, чи продовжить роботу у Тристоронній контактній групі по Донбасу, однак припускає, що Президент змінить делегацію.

У тристоронній контактній групі я думаю, що, напевно, вже не буду приймати участь у якості члена делегації. Є голова делегації Леонід Кравчук, є заступник (голови) делегації Олександр Мережко, вони будуть продовжувати. Але рішення по формуванню оновленого складу делегації приймає Президент, — сказав Резніков.

Як повідомлялося, 1 листопада Резніков подав заяву на звільнення з посади голови Мінреінтеграції.

Сьогодні "Слуга народу" офіційно висунула нардепку Верещук на посаду міністра реінтеграції.