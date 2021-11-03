Резніков передбачає, що не працюватиме далі в Українській делегації в ТКГ
Колишній віце-прем’єр-міністр — міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков припускає, що не буде брати участь у роботі української делегації в ТКГ
Про це Олексій Резніков сказав, відповідаючи на запитання нардепів у ВР, передє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.
Резніков не знає, чи продовжить роботу у Тристоронній контактній групі по Донбасу, однак припускає, що Президент змінить делегацію.
У тристоронній контактній групі я думаю, що, напевно, вже не буду приймати участь у якості члена делегації. Є голова делегації Леонід Кравчук, є заступник (голови) делегації Олександр Мережко, вони будуть продовжувати. Але рішення по формуванню оновленого складу делегації приймає Президент, — сказав Резніков.
Як повідомлялося, 1 листопада Резніков подав заяву на звільнення з посади голови Мінреінтеграції.
Сьогодні "Слуга народу" офіційно висунула нардепку Верещук на посаду міністра реінтеграції.