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04 листопада 2021, 21:27 6

Україна може відмовитись від військового призову – Резніков

04 листопада 2021, 21:27 6
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Фото з відкритих джерел
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Новопризначений міністр не виключає кардинальних змін в армії і вважає, що армія має стати найкращим роботодавцем

Про це новопризначений міністр оборони Олексій Резніков сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24", передає RegioNews.

Армія має стати повністю професійною, і Україна може відмовитись від військового призову.

Є думки скасувати повністю (призов - ред.), є думки залишити в мінімальних обсягах. Я хочу зрозуміти від фахівців обидві позиції. Сьогодні маємо контрактну армію як основну складову. Але мені здається, що нам потрібно прагнути до створення професійної армії, - сказав міністр.

Резніков зазначив, що "армія має стати одним із найкращих роботодавців".

Як повідомлялося, сьогодні Рада призначила міністром оборони Олексія Резнікова.

Згодом Резніков анонсував кадрові зміни у Міноборони та Збройних силах.

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