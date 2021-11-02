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02 листопада 2021, 13:46 9

Арестович заявив, що Резніков може залишити ТКГ

02 листопада 2021, 13:46 9
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Фото: з відкритих джерел
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Спікер української делегації в тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Арестович заявив, що Олексій Резніков після подання заяви про звільнення з посади голови Мінреінтеграції може залишити й посаду першого заступника глави Української делегації у Тристоронній контактній групі

Як передає RegioNews, про це Арестович розповів агентству "Інтерфакс-Україна".

"Олексій Резніков, який може обійняти посаду міністра оборони, тепер навряд чи братиме участь у роботі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу. А поки що (роботу Української делегації у ТКГ - ред.) вестиме Мережко Олександр - як заступник глави делегації. Він веде замість Резнікова вже два останні засідання ТКГ", - пояснив Арестович.

Резніков обіймає посаду першого заступника глави Української делегації у ТКГ з 5 травня 2020 року. З червня 2021 року заміщає главу Української делегації Леоніда Кравчука, який проходить реабілітацію після перенесеної на серці операції.

Нагадаємо, 1 листопада Резніков подав заяву про відставку з посади віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідну заяву зареєстровано в Апараті Верховної Ради.

Донбас призначення ТКГ Олексій Резніков олексій арестович

 
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