Скороход розповіла, як її допитували у справі смерті нардепа Полякова

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Про це Ганна Скороход розповіла в ефірі на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

За її словами, поліція допитувала її близько семи годин. Під час допиту поліцейські задавали різні питання.

Мене допитували як свідка виключно у справі Антона і ніяких моїх припущень у мене не питали, - сказала Скороход.

Депутат також прокоментувала свої слова про те, що на тілі Антона Полякова були знайдені сліди удушення і розповіла, що про це думають правоохоронці.

Станом на сьогодні експертизи немає, але матеріали на експертизу були взяті, - зазначила депутат.

Також Скороход висловилася з приводу скандальної заяви своєї колеги Галини Третьякової, яка після смерті Полякова написала в партійному чаті: "Мінус один ворог".

Пані Третьякову потрібно відправити на Фрунзе (нинішня вулиця Кирилівська, 103, там розташована психіатрична лікарня імені Павлова, - ред). На мій погляд, там її місце, а не в парламенті, - сказала Скороход.

Як повідомлялося, Нацполіція засекретила інформацію про розслідування загибелі нардепа Полякова.

Нагадаємо, 8 жовтня у Києві помер народний депутат Антон Поляков.