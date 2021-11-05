Скороход розповіла, як її допитували у справі смерті нардепа Полякова
Нардеп Ганна Скороход розповіла, як відбувався допит поліції з приводу смерті народного депутата Антона Полякова
Про це Ганна Скороход розповіла в ефірі на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.
За її словами, поліція допитувала її близько семи годин. Під час допиту поліцейські задавали різні питання.
Мене допитували як свідка виключно у справі Антона і ніяких моїх припущень у мене не питали, - сказала Скороход.
Депутат також прокоментувала свої слова про те, що на тілі Антона Полякова були знайдені сліди удушення і розповіла, що про це думають правоохоронці.
Станом на сьогодні експертизи немає, але матеріали на експертизу були взяті, - зазначила депутат.
Також Скороход висловилася з приводу скандальної заяви своєї колеги Галини Третьякової, яка після смерті Полякова написала в партійному чаті: "Мінус один ворог".
Пані Третьякову потрібно відправити на Фрунзе (нинішня вулиця Кирилівська, 103, там розташована психіатрична лікарня імені Павлова, - ред). На мій погляд, там її місце, а не в парламенті, - сказала Скороход.
Як повідомлялося, Нацполіція засекретила інформацію про розслідування загибелі нардепа Полякова.
Раньше нардеп Скороход заявила, що депутата Антона Полякова вбили.
Нагадаємо, 8 жовтня у Києві помер народний депутат Антон Поляков.