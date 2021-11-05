08:44  05 листопада
Майже 26,5 тисяч нових випадків COVID-19 в Україні за добу, найбільше – на Дніпропетровщині
09:29  04 листопада
У "жовтій" зоні карантину стало на одну область більше - МОЗ
08:04  05 листопада
Доба в ООС: дев’ять обстрілів українських позицій окупантами
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2021, 11:12 1447

Скороход розповіла, як її допитували у справі смерті нардепа Полякова

05 листопада 2021, 11:12 1447
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Нардеп Ганна Скороход розповіла, як відбувався допит поліції з приводу смерті народного депутата Антона Полякова

Про це Ганна Скороход розповіла в ефірі на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

За її словами, поліція допитувала її близько семи годин. Під час допиту поліцейські задавали різні питання.

Мене допитували як свідка виключно у справі Антона і ніяких моїх припущень у мене не питали, - сказала Скороход.

Депутат також прокоментувала свої слова про те, що на тілі Антона Полякова були знайдені сліди удушення і розповіла, що про це думають правоохоронці.

Станом на сьогодні експертизи немає, але матеріали на експертизу були взяті, - зазначила депутат.

Також Скороход висловилася з приводу скандальної заяви своєї колеги Галини Третьякової, яка після смерті Полякова написала в партійному чаті: "Мінус один ворог".

Пані Третьякову потрібно відправити на Фрунзе (нинішня вулиця Кирилівська, 103, там розташована психіатрична лікарня імені Павлова, - ред). На мій погляд, там її місце, а не в парламенті, - сказала Скороход.

Як повідомлялося, Нацполіція засекретила інформацію про розслідування загибелі нардепа Полякова.

Раньше нардеп Скороход заявила, що депутата Антона Полякова вбили.

Нагадаємо, 8 жовтня у Києві помер народний депутат Антон Поляков.

допит нардеп Анна Скороход Нацполіція Антон Поляков

Третьякова не погодожується, що її відсторонять від участі в засіданнях Ради, і скаржиться на "політичний булінг"
05 листопада 2021, 10:01
У "Слузі народу" натякнули, що їхню фракцію може покинути ще один нардеп
04 листопада 2021, 13:37
Нардепку Скороход знову викликали на допит через смерть Полякова
01 листопада 2021, 18:30
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram