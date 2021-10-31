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Нардепка Скороход заявила, що депутата Антона Полякова вбили
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31 жовтня 2021, 20:50 410

Нардепка Скороход заявила, що депутата Антона Полякова вбили

31 жовтня 2021, 20:50 410
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з відкритих джерел
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на русском языке

Нардепка та співмешканка загиблого депутата Антона Полякова Ганна Скороход переконана, що його вбили

Як передає RegioNews, про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів.

Вона визнала, що мала роман з Поляковим та спростувала заяви правоохоронців про те, що парламентар помер своєю смертю.

"Мені дуже неприємна увесь цей бруд, який ллється І та брехня, яка поширюється зокрема правоохоронними органами, і яка не має нічого спільного. Я хотіла б відверто і відкрито на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий. І не треба вигадувати нічого, і не треба розповідати нічого про наркотики чи ще якусь дурню, яку вигадує пан Єнін", - зауважила депутат.

Нагадаємо, що 8 жовтня стало відомо про смерть народного депутата Антона Полякова.

Національна поліція не розглядає версію вбивства депутата Верховної Ради Антона Полякова (група "За майбутнє"), він не був п'яний.

"Жодних тілесних ушкоджень немає", - в поліції.

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі одного з телеканалів повідомив, що Ганну Скороход допитували. За його словами, Скороход відкинула припущення про вбивство Полякова.

наркотики убивство МВС депутат

 
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