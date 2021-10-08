У Києві помер народний депутат Антон Поляков

У Києві у п'ятницю вночі помер народний депутат із групи "За майбутнє" Антон Поляков

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Відомо, що депутат від групи "За майбутнє" помер у таксі. Це сталося вночі у Дніпровському районі столиці.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть", - розповіли у поліції.

Наразі на місці події поліцейські проводять усі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті народного депутата.

Тіло політика направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "Природна смерть". Тривають слідчі дії.

Відповідне повідомлення з'явилося й у Telegram-каналі колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Сьогодні був знайдений мертвим народний депутат Антон Поляков. Мої співчуття рідним та близьким! Хочу вірити, що розслідування буде об’єктивним", – йдеться у повідомленні.

Довідка. У 2019 році Антон Поляков був обраний народним депутатом 9 скликання по 206 округу (Чернігівська область) від партії "Слуга народу" як безпартійний. З 10 листопада до 16 грудня 2019 року - член партії "Слуга народу". Нині - член депутатської групи партії "За майбутнє", голова підкомітету з питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. За даними електронної системи реєстрації за період каденції відвідав 89% засідань парламенту.

15 листопада 2019 року був виключений з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. До червня 2020 року був позафракційним. Поляков назвав це рішення політичною розправою. З червня 2020 року член депутатської групи "За майбутнє".

21 вересня 2020 року партія "За майбутнє" висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.