Третьякова не погодожується, що її відсторонять від участі в засіданнях Ради, і скаржиться на "політичний булінг"

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Нардепка Галина Третьякова, яку сьогодні Рада планує відсторонити на 5 засідань за порушення депутатської етики, не погоджується з цим наміром

Пояснення Третьякової до Комітету з регламентної політики опублікував нардеп Олександр Качура у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Третьякова пояснює, що не бачить підстав для позбавлення її можливості брати участь у пленарних засіданнях Ради, оскільки вона не виголошувала ніяких образливих слів.

…Я не виголошувала образливі слова щодо жодного із народних депутатів України, або депутатських фракцій (депутатських груп), які направили заяву щодо, як на їх думку, мого висловлювання, пов’язаного із передчасною смертю народного депутата України Полякова А.Е. – написала Третьякова.

Також депутатка зазначає, що немає доказів виголошення нею образливих слів (аудіозапису, стенограми тощо) і скаржиться, що їй на пленарному засіданні не дали пояснити "сутність написаного".

…Вимкнувши мій мікрофон, мене було позбавлено можливості донесення своєї думки щодо написаного. Наслідком описаних подій 08 жовтня 2021 року став політичний булінг щодо мене у медійному просторі України та за її межами, що нанесло шкоду моїй діловій та політичній репутації, а також негативно вплинуло на загальний стан мого здоров’я, - написала нардепка.

Як повідомлялося, Рада в п'ятницю відсторонить "слугу народу" Третякову на 5 засідань.

Раніше Комітет рекомендував відсторонити на 5 засідань депутатку, яка раділа смерті колеги.