08:44  05 листопада
Майже 26,5 тисяч нових випадків COVID-19 в Україні за добу, найбільше – на Дніпропетровщині
09:29  04 листопада
У "жовтій" зоні карантину стало на одну область більше - МОЗ
08:04  05 листопада
Доба в ООС: дев’ять обстрілів українських позицій окупантами
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2021, 10:01 117

Третьякова не погодожується, що її відсторонять від участі в засіданнях Ради, і скаржиться на "політичний булінг"

05 листопада 2021, 10:01 117
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Нардепка Галина Третьякова, яку сьогодні Рада планує відсторонити на 5 засідань за порушення депутатської етики, не погоджується з цим наміром

Пояснення Третьякової до Комітету з регламентної політики опублікував нардеп Олександр Качура у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Третьякова пояснює, що не бачить підстав для позбавлення її можливості брати участь у пленарних засіданнях Ради, оскільки вона не виголошувала ніяких образливих слів.

…Я не виголошувала образливі слова щодо жодного із народних депутатів України, або депутатських фракцій (депутатських груп), які направили заяву щодо, як на їх думку, мого висловлювання, пов’язаного із передчасною смертю народного депутата України Полякова А.Е. – написала Третьякова.

Також депутатка зазначає, що немає доказів виголошення нею образливих слів (аудіозапису, стенограми тощо) і скаржиться, що їй на пленарному засіданні не дали пояснити "сутність написаного".

…Вимкнувши мій мікрофон, мене було позбавлено можливості донесення своєї думки щодо написаного. Наслідком описаних подій 08 жовтня 2021 року став політичний булінг щодо мене у медійному просторі України та за її межами, що нанесло шкоду моїй діловій та політичній репутації, а також негативно вплинуло на загальний стан мого здоров’я, - написала нардепка.

Як повідомлялося, Рада в п'ятницю відсторонить "слугу народу" Третякову на 5 засідань.

Раніше Комітет рекомендував відсторонити на 5 засідань депутатку, яка раділа смерті колеги.

Верховна Рада нардеп Галина Третьякова відсторонення депутатська етика

Побиття мітингарів у Запоріжжі можуть завтра обговорити в Раді під час "Години запитань до уряду" – нардеп
04 листопада 2021, 21:17
Геращенко хочуть позбавити участі в 5-ти засіданнях Ради за виступ 2019 року
04 листопада 2021, 20:17
У "Слуг народу" повідомили, хто стане нардепом замість Верещук
04 листопада 2021, 14:33
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram