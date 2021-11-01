Нардепку Скороход знову викликали на допит через смерть Полякова

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Національна поліція викликала на допит нардепа від групи "За Майбутнє" Ганну Скороход у справі про смерть депутата Антона Полякова після її заяв в ефірі одного з телеканалів

Як пише RegioNews, про це "Українським новинам" повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, Скороход викликали на новий допит після того, як 31 жовтня вона у прямому ефірі заявила, що Полякова було вбито, а поліція поширює брехню про обставини смерті.

"Процесуальна реакція вже є. Співмешканку (Скороход) уже запросили на ще один допит сьогодні ж", — повідомив Єнін.

Інших деталей він не уточнив, наголосивши, що зможе їх повідомити після допиту Скороход. Разом із тим, як повідомили агентству в МВС, слідство продовжує відпрацьовувати, окрім інших версій, і версію вбивства Полякова.

"Вона (версія про вбивство) нікуди не зникла", — зазначили у відомстві.

Раніше речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко розповів, що за результатами судово-медичної експертизи вдалось встановити, що в крові померлого нардепа Антона Полякова виявили, окрім алкоголю, метадон.

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня 2021 року, народного депутата виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР.

За словами водія таксі, відомо, що він взяв пасажира біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, а вже за кілька хвилин після цього депутата почало нудити в машині.

Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер.

Згодом генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що автомобіль таксі, в якому їхав народний депутат Антон Поляков, вилучили, а водія наразі допитують.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що, за результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

У поліції повідомили, які розглядають версії смерті нардепа Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, або ж отруєння невідомою речовиною, самостійно або невідомою особою.