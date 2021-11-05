Скороход рассказала, как её допрашивали в деле смерти нардепа Полякова

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Об этом Анна Скороход рассказала в эфире на телеканале "Украина 24", передаёт RegioNews.

По ее словам, полиция допрашивала ее около семи часов. Во время допроса полицейские задавали различные вопросы.

Меня допрашивали как свидетеля исключительно по делу Антона и никаких моих допущений у меня не спрашивали, - сказала Скороход.

Депутат также прокомментировала свои слова о том, что на теле Антона Полякова были найдены следы удушения и рассказала, что об этом думают правоохранители.

По состоянию на сегодня экспертизы нету, но материалы на экспертизу были взяты, - отметила депутат.

Также Скороход высказалась по поводу скандального заявления своей коллеги Галины Третьяковой, которая после смерти Полякова написала в партийном чате: "Минус один враг".

Госпожу Третьякову нужно отправить на Фрунзе (нынешняя улица Кирилловская, 103, там находится психиатрическая больница имени Павлова, - ред). На мой взгляд, там ее место, а не в парламенте, - сказала Скороход.

Как сообщалось, Нацполиция засекретила информацию о расследовании гибели нардепа Полякова.

Напомним, 8 октября в Киеве умер народный депутат Антон Поляков.