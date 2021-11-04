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04 листопада 2021, 13:37 257

У "Слузі народу" натякнули, що їхню фракцію може покинути ще один нардеп

04 листопада 2021, 13:37 257
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Фото з відкритих джерел
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Депутату Верховної Ради від "Слуги народу" Артему Дмитруку загрожує виключення з фракції і партії

Про це журналістам в кулуарах парламенту розказав голова партії Олександр Корнієнко, пише RegioNews.

"Як буде складатися ситуація, мені важко спрогнозувати, але та риторика, яку проводить пан Артем, точно не "слуг народу", а тих партій, які названі іменами тих, хто в санкціях", - сказав Корнієнко, натякаючи на "Партію Шарія".

На фото Артем Дмитрук

Кілька тижнів тому Анатолій Шарій на своєму Youtube-каналі опублікував інтерв'ю з Дмитруком, в якому той заявив про своє розчарування в "Слузі народу".

Корнієнко підкреслив, що рішення про виключення з партії може бути ухвалене після відповідного рішення фракції, до складу якої він як перший віцеспікер не входить.

"Якщо фракція поставить питання про виключення, ми в автоматичному режимі виключаємо з партії", - підкреслив Корнієнко.

Відомо, що з'їзд партії "Слуга народу" відбудеться до кінця листопада.

Нагадаємо, 19 жовтня фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Людмилу Буймістер.

Слуга народа нардеп фракція Олександр Корнієнко

 
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