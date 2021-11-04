У "Слузі народу" натякнули, що їхню фракцію може покинути ще один нардеп

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Депутату Верховної Ради від "Слуги народу" Артему Дмитруку загрожує виключення з фракції і партії

Про це журналістам в кулуарах парламенту розказав голова партії Олександр Корнієнко, пише RegioNews.

"Як буде складатися ситуація, мені важко спрогнозувати, але та риторика, яку проводить пан Артем, точно не "слуг народу", а тих партій, які названі іменами тих, хто в санкціях", - сказав Корнієнко, натякаючи на "Партію Шарія".

На фото Артем Дмитрук

Кілька тижнів тому Анатолій Шарій на своєму Youtube-каналі опублікував інтерв'ю з Дмитруком, в якому той заявив про своє розчарування в "Слузі народу".

Корнієнко підкреслив, що рішення про виключення з партії може бути ухвалене після відповідного рішення фракції, до складу якої він як перший віцеспікер не входить.

"Якщо фракція поставить питання про виключення, ми в автоматичному режимі виключаємо з партії", - підкреслив Корнієнко.

Відомо, що з'їзд партії "Слуга народу" відбудеться до кінця листопада.

Нагадаємо, 19 жовтня фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Людмилу Буймістер.