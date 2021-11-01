Нацполіція засекретила інформацію стосовно розслідування загибелі нардепа Полякова

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Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь поліції на запит інформаційної агенції Українські новини.

Нацполіція зазначає, що справу розслідують за фактом смерті Полякова за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу.

"Досудове розслідування триває, за його результатами буде ухвалено рішення згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу", – йдеться у відповіді.

При цьому про деталі розслідування справи Нацполіція не говорить, посилаючись на кримінальну відповідальність за розголошення даних досудового розслідування.

Зокрема, Нацполіція відмовилася повідомити, чи допитана у справі співмешканка Полякова – депутатка Ради Ганна Скороход хоча раніше заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомляв, що такий допит відбувся.

Нагадаємо, що народний депутат Антон Поляков помер 8 жовтня.

27 жовтня МВС заявило, що у крові Полякова крім метадону виявили димедрол.

12 жовтня у МВС повідомили, що водій таксі деякий час їхав за машиною з Полякова, перш ніж забрати його до себе в авто.

Національна поліція не розглядає версію вбивства депутата Верховної Ради Антона Полякова (група "За майбутнє"), він не був п'яний.

"Жодних тілесних ушкоджень немає", - заявили в поліції.

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі одного з телеканалів повідомив, що нардепку Ганну Скороход допитували у справі щодо загибелі Полякова. За його словами, Скороход відкинула припущення про вбивство Полякова. Напередодні співмешканка Полякова нардепка Ганна Скороход заявила, що його вбили.

У 2019 році Антон Поляков був обраний народним депутатом 9 скликання по 206 округу (Чернігівська область) від партії "Слуга народу" як безпартійний. З 10 листопада до 16 грудня 2019 року - член партії "Слуга народу". Був членом депутатської групи партії "За майбутнє", головою підкомітету з питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. За даними електронної системи реєстрації за період каденції відвідав 89% засідань парламенту.

15 листопада 2019 року був виключений з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. Поляков назвав це рішення політичною розправою. До червня 2020 року був позафракційним. З червня 2020 року член депутатської групи "За майбутнє".