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08 жовтня 2021, 21:45 5

Правоохоронцям слід розглянути версію "застосування токсичних речовин" - нардеп про смерть Полякова

08 жовтня 2021, 21:45 5
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Фото з відкритих джерел
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Народний депутат з "Батьківщини" Валентин Наливайченко закликає правоохоронців розслідувати версію застосування токсичних речовин до нардепа Полякова

Про те, чому смерть молодого депутата виглядає трохи дивно? Валентин Наливайченко розповів в ефірі програми" Велика п'ятниця " на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Так, політик звернув увагу на те, що в інформації про смерть Полякова досі відсутні результати токсикологічної експертизи. На думку нардепа, дані експертизи могли б пояснити смерть молодого депутата.

В інформації, яку я побачив, не вистачає найголовнішого - результатів токсикологічної експертизи. Вона зняла б багато питань. Адже він здавався цілком здоровим молодим чоловіком. Напевно займався спортом, адже виглядає підтягнутим. І ті, хто бачив його в парламенті, ніколи б не подумав, що у нього є якісь проблеми, - сказав він.

За словами Валентина Наливайченка, дивним виглядає і той факт, що лікарям "швидкої допомоги"? незважаючи на всі зусилля, так і не вдалося запустити серце політика.

Патрульні спрацювали дуже професійно, зупинивши швидку - збільшили шанси на порятунок Полякова. Але щось завадило лікарям запустити серце молодої людини. Тому я закликаю правоохоронні органи перевірити найбільш загрозливу, на мій погляд, версію - застосування токсичних речовин проти пана Полякова, - додав депутат "Батьківщини".

Крім того, Наливайченко звернув увагу на те, що незадовго до своєї смерті Поляков ходив давати свідчення в НАБУ з приводу можливих політичних хабарів у парламенті.

Як повідомлялося, у поліції розповіли, які розглядають версії смерті нардепа Полякова.

Нагадаємо, у Києві помер народний депутат Антон Поляков.

Згодом у прокуратурі назвали ймовірну причину смерті депутата Полякова.

Також "Слуга народу" проситиме відсторонити на 5 днів від засідань депутатку, яка пораділа смерті колеги.

Антон Поляков нардеп Батьківщина смерть експертиза

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