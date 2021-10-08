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08 жовтня 2021, 10:29 219

У прокуратурі назвали ймовірну причину смерті депутата Полякова

08 жовтня 2021, 10:29 219
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Фото: з відкритих джерел
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У Київській міській прокуратурі повідомили, що смерть народного депутата Антона Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця", - розповіли у прокуратурі.

Слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень.

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня 2021 року, народного депутата виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР.

За словами водія таксі відомо, що він взяв пасажира біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, а вже за кілька хвилин після цього депутата почало нудити в машині.

Працівники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, чоловік помер.

Згодом генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що автомобіль таксі, в якому їхав народний депутат Антон Поляков, вилучили, а водія наразі допитують.

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