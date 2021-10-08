Нардеп Третякова у чаті "Слуг народу" пораділа смерті нардепа Полякова

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Народний депутат від партії "Слуга народу" Галина Третякова написала в партійному чаті, що смерть нардепа Антона Полякова це «мініс 1 ворог і це добре». Фракція "Слуга народу" буде визначитися стосовно реакції на такий допис депутатки

Як передає RegioNews про це з трибуни парламенту заявив народний депутат від групи "За майбутнє" Ігор Палиця

У залі парламенту їй кричали: "Ганьба!".

Палиця закликає керівництво фракції та ВР дати належну оцінку такій позиції.

У свою чергу перший заступник очільника фракції "Слуга народу" зауважив, що у кожної є дюдини є своя система цінностей стосовно смерті людини. Він додав, що у чаті висловив співчуття у зв’язку зі смертю Полякова

На запитання чи буде якась реакція на цю подію, Корнієко зауважив, що "фракція проведе засідання та буде визначатися".

Нагадаємо, у Києві у п'ятницю вночі помер народний депутат із групи "За майбутнє" Антон Поляков

Відомо, що депутат від групи "За майбутнє" помер у таксі. Це сталося вночі у Дніпровському районі столиці.

"Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть", - розповіли у поліції.