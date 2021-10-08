"Слуга народу" буде просити відсторонити на 5 днів від засідань депутатку, яка пораділа смерті колеги

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Фракція "Слуга народу" буде просити Регламентний комітет парламенту підтримати рішення щодо відсторонення нардепки Галини Третякової, яка у партійному чаті пораділа смерті нардепа Антона Полякова на 5 пленарних засідань

Як передає RegioNews, про це у коментарі журналістам заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нардеп додав, що вибачився перед колегами у зв”язку з висловлюванням Третякової.

"Керівники фракцій зібралися в кабінеті у Стефанчука(голови ВР Руслана Стефанчука) і вирішили написати лист на Регламентний комітет щодо її відсторонення на 5 засідань. Його підписали наші депутати"

У свою чергу співголова групи "За майбутнє" Тарас Батенко зазначив, що більшість фракцій пропонували відкликати Галину Третякову з посаду очільниці комітету з питань соціальної політики, однак додав, що цю пропозицію не підтримали представники "Слуги народу".

Народний депутат від партії "Слуга народу" Галина Третякова написала в партійному чаті, що смерть нардепа Антона Полякова це "мініс 1 ворог і це добре". Про це заявив представник групи "За майбутнє" Ігор Палиця.

Сесійна зала зустріла цю заяву криками "Ганьба!"

Нагадаємо, у Києві у п'ятницю вночі помер народний депутат із групи "За майбутнє" Антон Поляков

Відомо, що депутат від групи "За майбутнє" помер у таксі. Це сталося вночі у Дніпровському районі столиці.

"Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть", - розповіли у поліції.