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08 жовтня 2021, 15:58 29

У поліції повідомили, які розглядають версії смерті нардепа Полякова

08 жовтня 2021, 15:58 29
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Фото з відкритих джерел
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Причинами смерті нардепа Антона Полякова могло стати хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, або ж отруєння невідомою речовиною, самостійно або невідомою особою

Про це на брифінгу заявив начальник поліції Києва Іван Вигівський, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Висунуто декілька версій. Це хронічне захворювання Полякова, яке могло призвести до смерті, або ж отруєння невідомою речовиною, самостійно або невідомою особою, — сказав Вигівський.

З його слів, загиблий Поляков у вечірній час вживав алкогольні напої в одному з розважальних закладів Києва зі своїм знайомим. Після чого вони сіли до машини цієї особи і поїхали по Києву. Знайомий запропонував загиблому поїхати до місця мешкання однак у зв’язку з побутовими проблемами — сваркою зі своєю співмешканкою — він (Поляков — ред.) не захотів їхати і вони близько півтори години катались по різним вулицям.

Знайомому набридло спілкування з загиблим і він запропонував йому поїхати додому.

Як повідомлялося, у Києві помер народний депутат Антон Поляков.

Згодом у прокуратурі назвали ймовірну причину смерті депутата Полякова.

Також "Слуга народу" буде просити відсторонити на 5 днів від засідань депутатку, яка пораділа смерті колеги.

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