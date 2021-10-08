Правоохранителям следует рассмотреть версию "применение токсичных веществ" - нардеп о смерти Полякова

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О том, почему смерть молодого депутата выглядит немного странно Валентин Наливайченко рассказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24", передаёт RegioNews.

Так, политик обратил внимание на то, что в информации о смерти Полякова до сих пор отсутствуют результаты токсикологической экспертизы. По мнению нардепа, данные экспертизы могли бы объяснить смерть молодого депутата.

В информации, которую я увидел, не хватает самого главного - результатов токсикологической экспертизы. Она сняла бы многие вопросы. Ведь он казался вполне здоровым молодым человеком. Наверняка занимался спортом, ведь выглядит подтянутым. И те, кто видел его в парламенте, никогда бы не подумал, что у него есть какие-то проблемы, - сказал он.

По словам Валентина Наливайченко, странным выглядит и тот факт, что врачам "скорой помощи" несмотря на все усилия, так и не удалось запустить сердце политика.

Патрульные сработали очень профессионально, остановив скорую - увеличили шансы на спасение Полякова. Но что-то помешало врачам запустить сердце молодого человека. Поэтому я призываю правоохранительные органы проверить наиболее угрожающую, на мой взгляд, версию - применение токсичных веществ против господина Полякова, - добавил депутат "Батькивщины".

Кроме того, Наливайченко обратил внимание на то, что незадолго до своей смерти Поляков ходил давать показания в НАБУ по поводу возможных политических взяток в парламенте.

Как сообщалось, в полиции рассказали, какие рассматривают версии смерти нардепа Полякова.

Напомним, в Киеве скончался народный депутат Антон Поляков.

Впоследствии в прокуратуре назвали вероятную причину смерти депутата Полякова.