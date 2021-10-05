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05 жовтня 2021, 21:19 38

У Чернівцях на вулиці біля гуртожитку помер іноземний студент

05 жовтня 2021, 21:19 38
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Фото з відкритих джерел
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У Чернівцях медики констатували смерть іноземного студента просто на вулиці біля гуртожитку

Інформацію про смерть студента підтвердили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області, передає RegioNews.

Надійшло повідомлення від диспетчера ЕМД про те, що в м. Чернівці на одній із вулиць на лавиці виявили труп молодого чоловіка без видимих ознак насильницької смерті. Особу померлого встановили - іноземний студент 2000 року народження, – повідомили в ГУНП.

У поліції додають, що причину смерті встановлять під час судово-медичної експертизи.

За інформацією ЗМІ, очевидці стверджують, що студент був не один, а відпочивав в компанії інших студентів на лавочці. Вони щось їли, коли хлопцеві стало погано і йому викликали швидку. Врятувати студента не вдалося. Зараз на місці події працюють правоохоронці.

Як повідомлялося, 20 вересня у Запоріжжі помер школяр, у якого сталась клінічна смерть на уроці.

Раніше, 16 вересня у Полтаві на уроці померла школярка.

смерть Чернівці іноземці поліція студент гуртожиток

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