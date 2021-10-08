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08 жовтня 2021, 20:10 12

Проведені слідчі дії в ресторані, де перед смертю вечеряв Поляков – ЗМІ

08 жовтня 2021, 20:10 12
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Фото з відкритих джерел
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Правоохоронці навідалися в ресторан, в якому нардеп Антон Поляков провів свій останній вечір. Зокрема, вилучили записи з камер відеоспостережень

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

У закладі нардеп був постійним клієнтом. Того вечора він був там разом з помічником нардепки Анни Скороход. Зараз поліція намагається відтворити події того вечора.

Персоналу на роботі не було.

Директор ресторану, в якому провів свій останній вечір Антон Поляков, розповів, що той точно замовляв їжу. Однак щодо алкоголю розповісти керівник не зміг. За його словами, про це треба питати тих, хто працював на зміні, однак нікого з них не було на роботі на момент проведення слідчих дій у ресторані.

Поки що слідству відомо, що в ресторані Поляков був з Русланом Джамбулатовим.

Як повідомлялося, у поліції розповіли, які розглядають версії смерті нардепа Полякова.

Нагадаємо, у Києві помер народний депутат Антон Поляков.

Згодом у прокуратурі назвали ймовірну причину смерті депутата Полякова.

Також "Слуга народу" буде просити відсторонити на 5 днів від засідань депутатку, яка пораділа смерті колеги.


Антон Поляков смерть ресторан алкоголь поліція

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