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06 жовтня 2021, 11:25 21

У "Слуг народу” пропонують, щоб засідання з відкликання Разумкова вів Гетманцев

06 жовтня 2021, 11:25 21
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Фото з відкритих джерел
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Фракція “Слуги народу” у парламенті пропонує, щоб засідання, під час якого буде розглядатися питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, вів депутат від СН Данило Гетманцев

Про це написала у Telegram-каналі речниця фракції "Слуга народу” Юлія Палійчук, передає RegioNews.

... сьогодні буде розглянуто питання про те, хто завтра вестиме засідання, під час якого буде розглядатися питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови ВР. Ми пропонуємо, щоб це був депутат нашої фракції Данило Гетманцев, — написала речниця.

Також, зі слів Палійчук, фракція очікує, що сьогодні опозиція "намагатиметься блокувати нашу роботу й не полишить спроб відкликати головуючого на засіданні Ради”.

Як повідомлялося, Разумкова відсторонили від ведення засідань Верховної Ради.

Також Разумков запустив процедуру свого відкликання з посади голови Ради.

Відомо також, що Разумков не буде оскаржувати у суді своє відсторонення з посади і натякнув на створення власної команди після звільнення з посади голови парламенту.

Слуга народа Верховна Рада Дмитро Разумков Данило Гетьманцев відсторонення

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