У "Слуг народу” пропонують, щоб засідання з відкликання Разумкова вів Гетманцев
Фракція “Слуги народу” у парламенті пропонує, щоб засідання, під час якого буде розглядатися питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, вів депутат від СН Данило Гетманцев
Про це написала у Telegram-каналі речниця фракції "Слуга народу” Юлія Палійчук, передає RegioNews.
... сьогодні буде розглянуто питання про те, хто завтра вестиме засідання, під час якого буде розглядатися питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови ВР. Ми пропонуємо, щоб це був депутат нашої фракції Данило Гетманцев, — написала речниця.
Також, зі слів Палійчук, фракція очікує, що сьогодні опозиція "намагатиметься блокувати нашу роботу й не полишить спроб відкликати головуючого на засіданні Ради”.
Як повідомлялося, Разумкова відсторонили від ведення засідань Верховної Ради.