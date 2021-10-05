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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не буде оскаржувати у суді своє відсторонення з посади хоча і вважає це рішення незаконним

Як передає RegioNews про це спікер заявив на брифінгу.

"Доводити, що це було незаконно, коли ті, хто це робили знають, що це було незаконно. Це все одно, що боротися з вітряками", - пояснив очільник парламенту.

Він додав, деякі депутати пропонували йому оскаржити у суді рішення Ради. Водночас керівник зазначив, що не планує цього робити, "бо подумають, що я тримаюся за посаду"

Нагадаємо, що Рада відсторонила 240 голосами очільника парламенту Дмитра Разумкова на два засідання. За словами ініціаторів такого рішення. Це було зроблено через порушення головуючим Регламенту під час Погоджувальної ради. Водночас згідно до 29 статті закону про Регламенту відсторонення головуючого можливо через порушення під час пленарних засідань.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що голосування за звільнення спікера парламенту Дмитра Разумкова відбудеться вже цього тижня.

Водночас у "Слузі народу" назвали основного кандидата на посаду спікера Ради. Ним є перший заступник спікера Руслан Стефанчук.

Також президент Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував ймовірне звільнення Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.