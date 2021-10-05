Разумков запустив процедуру свого відкликання з посади голови Ради

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков за поданням народного депутата Давида Арахамії запустив процедуру свого відкликання з посади

Як передає RegioNews, про це Разумков повідомив у Telegram.

"За поданням народного депутата Давида Арахамії запускається процедура відкликання Голови Верховної Ради України з посади. Як і наголошував раніше, все відбуватиметься відповідно до закону та Регламенту!", - зазначив він.

Разом із повідомленням Разумков оприлюднив звернення голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, в якому той вимагає згідно із законом включити розгляд цього питання до порядку денного "на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції".

Нагадаємо, що перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що голосування за звільнення спікера парламенту Дмитра Разумкова відбудеться вже цього тижня.

Водночас у "Слузі народу" назвали основного кандидата на посаду спікера Ради. Ним є перший заступник спікера Руслан Стефанчук.

Також президент Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував ймовірне звільнення Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.