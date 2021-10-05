14:46  05 жовтня
У двох лікарнях Франківщини розгорнули майже 300 ліжок для COVID-хворих
14:18  05 жовтня
У "Київтеплоенерго" і "Київводоканалі" проводять обшуки
08:06  05 жовтня
Бойовики гатили з гранатометів поблизу Лебединського та Новотошківського
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2021, 14:59 7

Разумков натякнув на створення власної команди після звільнення з посади голови парламенту

05 жовтня 2021, 14:59 7
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Спікер Дмитро Разумков заявив, що після відставки з посади планує створити власну команду

Про це він сказав 5 жовтня, відповідаючи на запитання про плани на майбутнє, пише RegioNews з посиланням на "Новое время".

"Працювати я буду так само. Сили є, час є, команда буде... Планую велику", - сказав він. Утім, Разумков не повідомив, з ким саме планує чи хоче співпрацювати.

За словами спікера, без його нинішніх обов'язків реалізовувати, можливо, буде легше.

"Я буду працювати далі. Посада - це механізм, інструмент. Так, без посади глави Верховної Ради це буде важче робити. А, може, і легше. Без посади може бути простіше буде працювати, оскільки ти себе почуваєш людиною, яка повертається в 2019 рік. До тих ефірів, тих відряджень і зустрічей. Посада в цьому плані заважає", - пояснив голова Ради.

Дмитро Разумков

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Приватбанк" Papers. Якими будуть наслідки офшорного скандалу для країни, Зеленського і його партії
Як Зеленський у Трускавці знімав Разумкова, що з цього вийшло та до чого тут Pandora Papers
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua