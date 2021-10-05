Разумков натякнув на створення власної команди після звільнення з посади голови парламенту

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Про це він сказав 5 жовтня, відповідаючи на запитання про плани на майбутнє, пише RegioNews з посиланням на "Новое время".

"Працювати я буду так само. Сили є, час є, команда буде... Планую велику", - сказав він. Утім, Разумков не повідомив, з ким саме планує чи хоче співпрацювати.

За словами спікера, без його нинішніх обов'язків реалізовувати, можливо, буде легше.