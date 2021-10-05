Разумков натякнув на створення власної команди після звільнення з посади голови парламенту
Спікер Дмитро Разумков заявив, що після відставки з посади планує створити власну команду
Про це він сказав 5 жовтня, відповідаючи на запитання про плани на майбутнє, пише RegioNews з посиланням на "Новое время".
"Працювати я буду так само. Сили є, час є, команда буде... Планую велику", - сказав він. Утім, Разумков не повідомив, з ким саме планує чи хоче співпрацювати.
За словами спікера, без його нинішніх обов'язків реалізовувати, можливо, буде легше.
"Я буду працювати далі. Посада - це механізм, інструмент. Так, без посади глави Верховної Ради це буде важче робити. А, може, і легше. Без посади може бути простіше буде працювати, оскільки ти себе почуваєш людиною, яка повертається в 2019 рік. До тих ефірів, тих відряджень і зустрічей. Посада в цьому плані заважає", - пояснив голова Ради.