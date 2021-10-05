Стало відомо, коли Рада візьметься за звільнення Разумкова

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Як передає RegioNews, за відповідне рішення проголосували 246 народних депутатів.

За словами доповідача з цього питання, першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка 175 депутатів відповідно до Регламенту пропонують відкликати спікера парламенту

"Пропоную розглянути це питання у четвер 7 жовтня", - зазначив Корнієнко.

Цю пропозицію підтримали більшість депутатів

Нагадаємо, що у Трускавці "Слуга народу" майже одноголосно підтримала відставку Разумкова. Зібрано понад 150 підписів, чого достатньо для розгляду питання про відкликання голови Верховної Ради.

Про звільнення Разумкова у владних коридорах говорили не один місяць. Офіційно "останньою краплею" стали суперечки довкола закону про олігархів. За неофіційною інформацією, сплеск напруженості стався після розмови Зеленського та Разумкова, під час якої вони добряче посварилися і Банкова остаточно вирішила змінювати керівника парламенту.