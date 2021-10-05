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05 жовтня 2021, 12:11 40

Разумкова відсторонили від ведення засідань Верховної Ради: шестеро "слуг" були проти

05 жовтня 2021, 12:11 40
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Фото з відкритих джерел
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Спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова 5 жовтня відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні

Про це пише RegioNews, посилаючись на трансляцію засідання парламенту.

Рішення підтримали 240 народних депутатів.

Цю процедуру ініціювала фракція "Слуга народу", група "Довіра" та "За майбутнє" через порушення регламенту Разумковим.

Як голосували фракції:

  • "Слуга народу" - 200 голосів за, 6 проти
  • ОПЗЖ - 0 голосів за, 24 проти
  • "Європейська солідарність", - 0 за, 27 проти
  • "Батьківщина", - 0 за, 18 проти
  • "За майбутнє", - 16 за, 0 проти
  • "Голос", - 3 за, 10 проти
  • "Довіра", - 18 за, 1 проти

Нагадаємо, що перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що голосування за звільнення спікера парламенту Дмитра Разумкова відбудеться вже цього тижня.

Водночас у "Слузі народу" назвали основного кандидата на посаду спікера Ради. Ним є перший заступник спікера Руслан Стефанчук.

Також президент Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував ймовірне звільнення Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Україна спікер Верховна Рада Дмитро Разумков парламент

 
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